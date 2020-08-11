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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 11.08.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.

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