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MSB: Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki yangın tamamen kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki arazide çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.08.2020
MSB: Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki yangın tamamen kontrol altına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki boş arazide çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını ve alevlere müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İzmir'de konuşlu Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki boş arazide saat 16.50'de kuru ot yangını çıktığı belirtildi.

Yangının saat 18.00'de tamamen kontrol altına alındığı, halen soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yangın nedeniyle askeri tesislerde bir zararın meydana gelmediği aktarıldı.

Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin hastanede yapılan kontrol sonrasında taburcu edildiği bilgisi de verildi.

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