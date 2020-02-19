MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.
Atina’da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında süren görüşmeler kapsamında üçüncü gün faaliyetleri tamamlandı. Görüşmelere yarın devam edilecek. Heyetimiz, Pire Türk Şehitliği’ni ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliği’ni de ziyaret etti. pic.twitter.com/zotqRN8pKh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2020
Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.