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MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 19.02.2020
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.

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