MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.
MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.