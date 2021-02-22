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MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mümin Altaş   | 22.02.2021
MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.

MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.


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