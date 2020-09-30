Milli Savunma Bakanlığından Ermenistan'a Hocalı soykırımı görüntüleriyle tepki
Milli Savunma Bakanlığı, 1992'de Hocalı'da yaşanan soykırıma ilişkin görüntüleri paylaşarak, Ermenistan'ın, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef aldığını belirtti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2020
Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir. pic.twitter.com/BNo7nGAm6i
Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaptığı soykırımla Tovuz saldırıları sonucu yaşananları gözler önüne seren videoya yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."
Videoda ise "Daha dinmemişken 30 yıl evvel Hocalı'da çekilen sancı, masum canlar bugün aynı ateşle yandı." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.