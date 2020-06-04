Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz Aslan   | 04.06.2020
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı

Diyarbakir

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

Benzer haberler

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı

Tarihi İçkale ziyaretçileriyle yeniden buluştu

Türk Kızılay normalleşme sürecinde de yardımlarıyla yüz güldürüyor

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim: Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol

Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim: Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol
Diyarbakır Valiliğinden polisi şehit eden şüphelinin görüntüleriyle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliğinden polisi şehit eden şüphelinin görüntüleriyle ilgili açıklama