MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'nın şemsiyesi altında iktidar olmaya çalışıyorlar
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi? Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.