Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.