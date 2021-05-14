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Türkiye

Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı

Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Arife Yıldız Ünal   | 14.05.2021
Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Yarın Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda, akşam saatlerinde de Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, denizlerde fırtına beklenmiyor.

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