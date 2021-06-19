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Meteoroloji'den 5 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yarın yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Arife Yıldız Ünal   | 19.06.2021
Meteoroloji'den 5 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bolu çevreleriyle Ankara'nın batısında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

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