Euro
8.74
Dolar
7.22
BIST 100
1,489.83
Altın
1,863.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesine karşı uyardı.

Özgür Alantor   | 01.02.2021
Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Kastamonu

Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de aşılama ve karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısı yüksek seyrediyor
Kovid-19'un mutasyonlu hali küresel risk taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Futbol müsabakaları bir süre daha seyircisiz oynanmalı
Pakistanlılar Kovid-19 aşısının uluslararası dağıtımındaki 'adaletsizlikten' endişeli
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların sayısı 2 milyonu aştı

Benzer haberler

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla devrilen Suu Çii kimdir?

Propolisten koruyuculuk düzeyi yüksek cerrahi maske geliştirildi

Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu: Türkiye'deki tüm engellilerimize sahip çıkmayı önemsiyoruz

Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu: Türkiye'deki tüm engellilerimize sahip çıkmayı önemsiyoruz
Çin, ABD ordusuyla 'yeni bir tarihi başlangıç noktasında' olduklarını açıkladı

Çin, ABD ordusuyla 'yeni bir tarihi başlangıç noktasında' olduklarını açıkladı
Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı

Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı