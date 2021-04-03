Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
logo
Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle daha önce 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya yükseltildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.04.2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

Ankara

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı. Daha önce 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Ağrı, Iğdır ve Kars illeri, 16. Bölge Müdürlüğüne bağlandı. Bayburt ise 11. yerine 12. Bölge Müdürlüğü kapsamına dahil edildi.

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleriyle meydan meteoroloji birlikleri kurulabilecek. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 1'er bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı kadrolarıyla 2 şube müdürü kadrosu ihdas edilecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlükten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Ekvador'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı

On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı

Sağlık Bakan Yardımcılığına Tolga Tolunay atandı

Sağlık Bakan Yardımcılığına Tolga Tolunay atandı
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi başlıyor

Türkiye'de dijital bankacılık dönemi başlıyor
Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Mayıs'a uzatıldı

Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Mayıs'a uzatıldı