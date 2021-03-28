Mersin'de muz sarartma tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin
Mersin'in Anamur ilçesinde muz sarartma tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren muz sarartma tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz de destek verdi.
Anamur Kaymakamı Aydın Memük, AA muhabirine, tesis çevresinde önlem alındığını belirterek, şöyle konuştu:
"Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Anamur itfaiyesinin yanı sıra Bozyazı, Aydıncık ve Gazipaşa ilçelerinden de ekipler sevk edildi. Fabrikadaki, olası yanıcı ve patlayıcı maddelerin riskine karşı da önleyici tedbirler alındı, çevre kontrolü sağlandı. Söndürme çalışmaları iyi şekilde devam ediyor."
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Belediyenin tüm imkanlarıyla firmanın yanında olacağını aktaran Kılınç, "Can kaybının yaşanmamış olması ile teselli bulduğumuz yangında firma sahiplerine geçmiş olsun dileklerini sunuyorum." ifadesini kullandı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.