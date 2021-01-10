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Meriç Nehri debisi son ayların en yüksek seviyesine yükseldi

Kurak bir yıl geçiren Edirne'de son yağışlar bölgedeki su kaynaklarının debilerini artırdı.

Gökhan Balcı   | 10.01.2021
Meriç Nehri debisi son ayların en yüksek seviyesine yükseldi

Edirne

Dün başlayan sağanak 91 yılın en kurak günlerini yaşayan kentte sürüyor.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanağın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşürdü. Havaların daha da soğuması beklenen bölgede gelecek hafta sonu kar yağışı ön görülüyor.

Yağmur nehirleri besledi

Bu arada bölgedeki su kaynakları da son yağışlarla arttı.

Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla son 8 ayın zirvesine yükseldi.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de hafta sonu etkili olan yağışlar Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.

Nehrin, Kirişhane istasyonunda bu sabah yapılan ölçümde debisi 289 metreküp/saniye ölçüldü.

Nehrin debisi son olarak nisan ayında bu seviyeye ulaşmış, 7 Mayıs'ta yapılan ölçümde 306 metreküp/saniye olarak kayıtlara geçmişti. Debi, o tarihten bu yana ilk kez 300 metreküp/saniye bandına ulaştı.

Debinin artışıyla birlikte nehir yatağındaki kum adacıkları da gözden kayboldu.

Tunca ve Arda nehirlerinin de debilerinde artış belirlendi.


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