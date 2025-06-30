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Ekonomi

Almanya'da kuraklığın Ren Nehri'ndeki su seviyesini düşürmesi nakliyeyi zorlaştırıyor

Batı Avrupa'da son dönemde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından devam eden kuraklık, Alman ekonomisi için önemli olan Ren Nehri üzerindeki nakliye işlemlerini zorlaştırıyor.

Bahattin Gönültaş  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Almanya'da kuraklığın Ren Nehri'ndeki su seviyesini düşürmesi nakliyeyi zorlaştırıyor

Berlin

Alman basınında yer alan bilgilere göre, düşük su seviyeleri nedeniyle Ren Nehri üzerindeki birçok bölgede kargo gemilerinin yükleme kapasitesi sınırlı kalıyor. Nakliye şirketleri ise düşük kapasite kullanımını telafi etmek için normal navlun ücretlerine ek ücretler talep ediyor.

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Artan navlun ücretleri yanında toptancı müşteriler için bir gemi ile taşınacak yükün birden fazla gemiye dağıtılması zorunluluğu nakliye maliyetlerini daha da artırıyor. Bu durum, toptancıların ek masraflardan kaçınmak için mal alımını azaltmasına ve tedarik sorunlarına yol açıyor.

Düşük su seviyelerinden Ren Nehri'nin Duisburg ve Köln'ün güneyindeki tüm bölümleri etkilenirken, gemiler şu anda sadece yarı kapasiteyle yüklenebiliyor. Köln'de sıcaklıklar zaman zaman 40 dereceye kadar ulaşıyor.

Kuraklık, 2022 yazında da su seviyelerinin alışılmadık derecede düşmesine neden olmuş, birçok şirket tedarik darboğazları ve üretim sorunları yaşamıştı.

Öte yandan, Avrupa'nın farklı ülkelerinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini hissettiriyor.

Hafta sonu artan sıcaklıkların ardından, bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklık değerlerinin 35 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Almanya’da 34, Fransa'da 32, İtalya'nın farklı şehirlerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da 35 dereceyi bulması bekleniyor. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

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