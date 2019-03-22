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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Türkiye

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Hamdi Çelikbaş   | 22.03.2019
Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.


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