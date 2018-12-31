'Mekke'nin Fethi' etkinliklerle kutlandı

Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla Adana'da, Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" etkinliği düzenlendi. Fotoğraf: AA/Burak Milli

İSTANBUL

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) geleneksel hale gelen "Mekke'nin Fethi" programı, Türkiye genelinde 81 şube ve 600 noktada kutlandı.

Başakşehir Çınar Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, tiyatro gösterisi, ezgi ve şiirler okunarak, AGD'nin Türkiye genelinde düzenlediği Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

AGD Başakşehir İlçe Başkanı Ömer Faruk Akyüzlü, Mekke'nin Fethi'nin fetihlerin anası olduğunu belirterek, "Bu fetih Kudüs'e, Endülüs'e, Malazgirt Zaferi'ne ve nihayet İstanbul'un Fethi'ne kapı açmıştır." diye konuştu.

Mekke'nin, Hazreti Muhammed'in burada dünyaya gelmesi sebebiyle kutsal olduğunu dile getiren Akyüzlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kur’an-ı Kerim'in ilk çağrısı bu şehrin sokaklarında yankı bulmuştur. Diğer taraftan yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu kapsamda AGD Başakşehir Şubesi olarak gençlerimize, önce ahlak ve maneviyatı, anne-babaya 'öf' bile denmeyeceğini, helal üçün, haram beşten büyük olduğunu, Hazreti Hamza'yı, Sultan Alparslan'ı, Selahattin Eyyubi'yi, Fatih Sultan Mehmed'i, Sultan Abdülhamid Han'ı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı öğretiyoruz. Bunun yanında her yıl tüm liselerde ve ortaokullarda Siyer-i Nebi yarışmaları düzenliyoruz. Ortaokullarda Kaşif Grupları ve liselerde oluşturduğumuz karavan gruplarıyla öğrencilerimizi hem kitapla buluşturuyor, hem de onlara temel İslami değerlerimizi anlatıyoruz. Sıcak çayımız ve çorbamızla haftalık gönül sohbetleri yapıyor ve kitap kritikleri dahilinde farklı sosyal etkinlikler yapıp, ayrıca genç kardeşlerimizin okul derslerine yardımcı oluyoruz."

Artvin'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği

Artvin Belediye Başkanlığınca Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mekke'nin Fethi" etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda sahne alan ses sanatçısı Ömer Karaoğlu, "Yüreğe Dokunan Ezgiler" konseri verdi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, konserin ardından yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin, Müslümanların eline güç geçtiğinde nasıl davranması gerektiğinin en güzel örneği olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Zulüm müşriklerin işidir. Oysa adalet, sevgi, merhamet, Müslüman'ın işidir. Hazreti Peygamberimiz zulüm nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye 10 bin askerle gelip, 'Bir kişinin burnu bile kanamayacak' diye talimat verecek kadar merhametlidir. Mekke'nin fethindeki ruhu günümüze taşımak istiyoruz. Bugün karşımızdaki insanlara neden merhamet gösteremiyoruz? Bunu düşünmek lazım."