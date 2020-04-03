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Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.

Sabri Kesen   | 03.04.2020
Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

Muğla

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

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