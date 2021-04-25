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Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor

Taha Erham Keleş   | 25.04.2021
Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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