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Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 moleküler tanı testlerini yapmak için yetkilendirildi.

Haluk Satır   | 03.04.2020
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi

Manisa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, yapılan yetkilendirmeyle Manisa'nın, Ege Bölgesi'nde Kovid-19 testi yapan 4'üncü şehir olduğu, çalışan güvenliği için yeterli miktarda koruyucu ekipman ve dezenfektan sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Kovid-19 tanı testlerini çalışmak üzere 12 laboratuvar teknisyeni ve 5 tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisi görevlendirilmiştir. Çalışanlara kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve iyi laboratuvar uygulamaları konusunda öğretim üyeleri tarafından eğitim verilmiştir.

Kovid-19 tanı testleri aralıksız olarak 24 saat çalışılacak ve sonuçlar hızla bildirilecektir. Günlük test kapasitesi şu an itibarı ile 300 olmakla beraber kapasite 900'e kadar çıkabilecektir. Daha çok test yaparak erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile virüsün Manisa ve çevre illerde yayılmasına engel olunması hedeflenmektedir."

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