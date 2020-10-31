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Kuşadası Belediyesine deprem dolayısıyla 386 hasar başvurusu yapıldı

Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediyeye 386 hasar başvurusu yapıldığı bildirildi.

İbrahim Uzun   | 31.10.2020
Kuşadası Belediyesine deprem dolayısıyla 386 hasar başvurusu yapıldı

Aydın

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası Belediyesine 386 hasar başvurusu yapıldı, Fen İşleri Müdürlüğünce 14 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ekipler ayrıca 4 bina ile 89 hasarlı dairenin tahliyesini sağladı.

İhtiyacı olanlarla engelli vatandaşların otellere ve tatil köylerine yerleştirildiği açıklandı.

Belediye tarafından dün gece 7 bin kase çorba ile ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Öte yandan 100 battaniye de ihtiyacı olanlara ulaştırıldı.

Uydukent, Tepe Sokak, Kaya Aldoğan Sitesi yanı, İkiçeşmelik Parkı, Meram Sitesi, Dergah Sitesi, Gönülkent Sitesi yakınında bulunan alanlara toplam 16 çadır kuruldu.

Özer Türk Stadyumu’na Türk Kızılayın desteğiyle en kısa süre içinde 100 çadır kurulması sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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