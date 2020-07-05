Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik." dedi.
Antalya
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle çok hızlı ve detaylı önlemler alındığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları salgın döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla "yeni normale" geçiş kurallarını belirlediğini ve uygulamaya başladığını hatırlatan Ersoy, uluslararası hava trafiğini açmak için gerekli işlemlere başladıklarını dile getirdi.
Ersoy, Sağlık Bakanlığının 1 Haziran'dan itibaren bölge bazında toplam ve günlük vaka sayılarını açıklamaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'nin turizm kentlerinin olduğu yerlerdeki rakamlar Avrupa ile kıyaslandığında hemen hemen en düşükler içinde. Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler."
"Türkiye'nin kıyı şehirleri vaka sayısı bakımından düşük yerler arasında yer alıyor"
Artan vaka sayılarının tekrar kontrollü şekilde indiğine işaret eden Ersoy, hasta sayısının bir hafta içinde 900'lere, sonra da daha aşağılara ineceğine inandığını söyledi.
Dünyada turizme açılan birçok bölgeyle kıyasladığında, Türkiye'nin kıyı şehirlerinin vaka sayısı bakımından düşük yerler arasında yer aldığını vurgulayan Ersoy, "Örneğin 700 kilometreden uzun bir kıyı bandına ve 2 milyon 500 binden fazla nüfusa sahip Antalya'da 11 Mart'tan bu yana vaka sayısı 520 civarında. Antalya'da günlük 4-5 vaka var. Aydın bölgesine baktığımızda 280-290, Muğla'ya baktığımızda toplam vaka sayısı 310 civarında. Günde 2-3 vaka geliyor. Buraları hızla koronavirüs hazırlığını yapmış ve salgın tamamen kontrol altına alınmış bölgeler olarak görebiliyoruz." diye konuştu.
Salgın sürecinde ülkelerin ekonomik endişelerle siyasi kararlar alabildiğine dikkati çeken Ersoy, ne kadar siyasi kararlar alınırsa alınsın, güneşin balçıkla sıvanamayacağını dile getirdi.
"Dünyaya anlatmamız gerekiyor"
Gerçeklerin uzun süre örtülemeyeceğini belirten Ersoy, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızla omuz omuza verip, Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle liderler zirvesinde, her görüşmede, turizm ve Türkiye'nin başarıları dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.
Ersoy, Avrupa'ya örnek sertifikasyon sistemini devreye aldıklarını hatırlatarak, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na turizm yatırımcılarının gönüllü katılıyor olmasının kendisini sevindirdiğini kaydetti.
Sertifikayı 50'den fazla odası bulunan tesislerin almak zorunda olduğunu aktaran Ersoy, şu anda binli rakamlara geldiklerini, çok kısa sürede 2 binli, 3 binli rakamlara ulaşacaklarını bildirdi.
"İyi haberler gelmeye başladı"
Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşmak için gelir grubu daha yüksek ve nitelikli turist hedefleyen bir programı hayata geçirmek istediklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:
"Uluslararası hava trafiğinin açılması için gereken her şeyi yapıyoruz. Önümüze çıkan sorunları yılmadan cevaplıyoruz. Önlemleri hayata geçirerek Türkiye'yi başta Avrupa olmak üzere dünyaya örnek gösteriyoruz. Aşamalı olarak iyi haberler gelmeye de başladı. Macaristan'dan ve İngiltere'den iyi haberler aldık. İnanıyorum ki AB'den de yakın zamanda olumlu haberler gelecek. Türkiye'nin hava trafiğini bütün dünyada tekrar başlatacağına inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.