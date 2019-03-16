Külliye'deki hurda lastikler Ağrı'daki öğrencilere satranç takımı oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında toplanan hurda lastikler geri dönüştürülerek Ağrı'daki bir okula dev satranç takımı olarak hediye edilecek
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında geçen yıl toplanan 190 hurda lastikten dönüştürülerek oluşturulan dev satranç takımı, Ağrı'daki bir okula hediye edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan ve atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinden sonra ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Sıfır Atık Projesi", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmaya devam ediliyor.
Alınan bilgiye göre, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde 190 adet ömrünü tamamlamış araç lastiği toplandı. Bu lastikler geri dönüştürülmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) yetkililerine teslim edildi.
Dernekle yapılan görüşmelerde, bu lastiklerin geri dönüştürülmesi ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla satranç ve sek sek oyun takımı üretilmesi talep edildi.
Külliye'nin ömrünü tamamlamış lastiklerinden geri dönüştürülerek üretilen dev satranç takımı, başarısından dolayı Ağrı Eleşkirt Cengiz Topel Ortaokulu'nda kız satranç takımına hediye edilecek.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan oyun takımlarının, okullarda işlevsel olarak kullanılması öngörülüyor.
Öte yandan LASDER tarafından 2018'de 178 bin 133 ton ömrünü tamamlamış lastik toplandı. Bu lastiklerin 100 bin tonu malzeme, 16 bin 133 tonu pirolitik yağ, 62 bin tonu da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak kazandırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.