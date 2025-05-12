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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Merve Yıldızalp  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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12.05.2025

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