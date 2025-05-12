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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ahmet Buğra Olaç  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"Şura-yı Devlet'ten günümüze, idari işlem ve eylemlerin yargı denetimi ile devlet-vatandaş ihtilaflarının çözümünde nihai karar merci olarak görev yapan Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü ve İdari Yargı Günü'nü kutluyor; Danıştay'da görev yapan yargı mensuplarına ve personeline çalışmalarında başarılar diliyorum."

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