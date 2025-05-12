TBMM Başkanı Kurtulmuş, Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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"Şura-yı Devlet'ten günümüze, idari işlem ve eylemlerin yargı denetimi ile devlet-vatandaş ihtilaflarının çözümünde nihai karar merci olarak görev yapan Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü ve İdari Yargı Günü'nü kutluyor; Danıştay'da görev yapan yargı mensuplarına ve personeline çalışmalarında başarılar diliyorum."
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" Açılış Töreni'ne katıldık.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 12, 2025
Şûrâ-yı Devlet’ten günümüze, idari işlem ve eylemlerin yargı denetimi ile devlet-vatandaş ihtilaflarının… pic.twitter.com/zQW3K16NCi