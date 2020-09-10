Euro
8.86
Dolar
7.44
BIST 100
1,104.14
Altın
1,958.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin açıklarında KKTC su temin projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide açıklamalarda bulunuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Türkiye

KPSS adayları için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için hafta sonu açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı.

Yıldız Aktaş   | 10.09.2020
KPSS adayları için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, KPSS kapsamında 12-13 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, sınava girecek adaylardan T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumdakiler için sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri 12 Eylül'de saat 07.00-14.30, 13 Eylül'de ise saat 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek. "Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, formlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan listeden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Ankara'da Kovid-19 denetimleri
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

KPSS adayları için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

KPSS adayları için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercih almaya başladı

KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı

KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
ÖSYM sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek

ÖSYM sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek
EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

EKPSS tarihi yeniden belirlenecek