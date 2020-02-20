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Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa

Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi

Muhammed Enes Can   | 20.02.2020
Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa

Istanbul

Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi.

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