Euro
7.61
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,704.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Türkiye

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği

Taş evleri ve oyma mağaraları ile çok fazla turist alan yerleşim birimlerinden biri olan, 5 bin yıllık Sille Mahallesi, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Abdullah Coşkun   | 12.05.2020
Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği Fotoğraf: Ömer Süt / AA

Konya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konya'da taş evleri ve oyma mağaraları ile çok fazla turist alan yerleşim birimlerinden biri olan 5 bin yıllık Sille Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Selçuklu ilçesine bağlı tarihi Sille Mahallesi, Kovid-19 önlemleri nedeniyle yılın en çok ziyaretçi aldığı zamanını sakin geçiriyor. Ziyaretçisi olmayan mahallenin doğal güzellikleri, ilkbaharda büyülüyor.

Tarihi kaynaklara göre, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı mahalle, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor.  Mahallede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini görmek mümkün.

Duvar ve pencerelerinde Roma dönemine ait malzemelerin kullanıldığı Aya Elena Kilisesi, milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından, ilk Hristiyanlık dönemine ait oyma mabetlerden etkilenilerek yaptırılmış mimarisiyle dikkati çekiyor.

Salgın önlemleri nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun kalan tarihi mahallede, 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi, gün batımında farklı bir görüntüye bürünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı Mısır’da görüldü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bine yaklaştı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi

Benzer haberler

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı

'Ev sanatçının atölyesi, üretme yeridir'

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi

Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi
İspanya'da Kovid-19 mağdurları hükümete karşı mahkemeye başvurdu

İspanya'da Kovid-19 mağdurları hükümete karşı mahkemeye başvurdu