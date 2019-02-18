Komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturmada 107 tutuklama

ANKARA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine geçen hafta 76 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda bin 112 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 76 ilde operasyonda şu ana kadar 778 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 441 kişiden 107'si tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 137 kişinin soruşturmayla ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Haklarında ek gözaltı kararı verilen 337 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 şüpheliden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu kaydedildi.

Bilirkişi raporu

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin isimlerinin, 2010'daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuyla belirlendiği, zanlıların tamamının bu sınavın iptal edilen 13 sorusuna da doğru yanıt verdiği tespit edildi.

Rapora göre, sınav sonrasında yanlış olduğu anlaşılarak mahkeme kararıyla iptal edilen 13 soruya FETÖ üyelerinin neredeyse tamamı, aynı yanlış şıkkı işaretleyerek doğru sayılan cevabı verdi. FETÖ üyeleri, uzmanların "çözülmesi zor" olarak değerlendirdiği 8 soruyu da doğru cevapladı.

Aralarında sınavı kazanmasına rağmen kontenjan nedeniyle rütbe alamayan kişiler ile sonradan yürütülen soruşturmalar sonucu rütbeleri sökülen veya çeşitli nedenlerle Komiser Yardımcılığı Kursunu tamamlayamayan adayların da bulunduğu toplam bin 134 kişinin sınav soru ve cevaplarını önceden görerek sınavı kazandıkları ve bu sınavda şüpheli oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda FETÖ'nün, farklı nedenlerle asil kazanan adayın yerine yedek listeden yerleştirileceklerin de örgüt üyesi kişilerden olması için çaba sarf ettiği, rütbelilerin tamamının örgüt üyesi olması için hiyerarşik yapıda boşluk bırakmayacak şekilde tertiplendiği belirtildi.

Komiser yardımcılığı gibi terfi sınavlarını FETÖ yardımıyla kazanıyor olmanın örgüt üyelerinde motivasyon kaynağı olduğu ve örgüt içi aidiyet duygusunu artırmak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Komiser yardımcısı olmak için örgüte biat etmenin zorunlu olduğu yönünde personel arasında yaygın kanaat oluştuğu da yapılan tespitler arasında yer aldı.

Muhabir: Sertaç Bulur