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Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şahin Oktay   | 14.01.2020
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

Kocaeli
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

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