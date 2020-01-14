Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
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