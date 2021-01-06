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Türkiye

KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 06.01.2021
KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak İstanbul Havalimanı. Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı bildirildi. 

Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.

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