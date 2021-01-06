KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.