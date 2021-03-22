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Kısıtlamalara uymayan 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Sertaç Bulur   | 22.03.2021
Kısıtlamalara uymayan 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği bildirildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00, hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 21.00-05.00, yüksek ve çok yüksek risk grubunda da Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri ile Cumartesi 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayarak Pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 15-22 Mart tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

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