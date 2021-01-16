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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor

Erzurum'un Palandöken ile Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezlerindeki otellerde konaklayan ve Kovid-19 kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamadan muaf tutulan turistler, aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Hilmi Tunahan Karakaya,Hüseyin Demirci   | 16.01.2021
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya / AA

Erzurum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe Kayak Merkezindeki turistler, kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendiriyor.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak kayağın keyfini çıkarıyor.

Turistler aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde konaklayan ve kısıtlamadan muaf tutulan turistler kayağın keyfini çıkarıyor.

Yerli ve yabancı turistler, sarıçam ormanları arasındaki pistlerde eşsiz manzaraya karşı kayak yaparak güzel vakit geçiriyor.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışına turizmcilerin sevindiğini söyledi.

İki gün boyunca bölgede kar yağışının süreceğini ifade eden Sönmez, "45 santimetreye ulaşan kar yağışı devam ediyor. Bizler için de en sevindirici haber, otel müşterilerimize hafta sonları da kayak izni verildi. Onlar şimdi rahat bir şekilde kayaklarını yapıyorlar. Kayakseverleri bekliyoruz. Tesislerimiz ve pistlerimiz hazır, rezervasyonlarımızı almaya başladık. İnşallah bol bereketli bir sezon olur" diye konuştu.

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