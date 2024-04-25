Palandöken, tarihinin en yoğun kayak sezonunu geçirdi
Türkiye'de kayak sezonunu ilk açıp son kapatan kayak merkezlerinden Palandöken, 2 milyonu aşkın lift geçişiyle tarihinin en yoğun sezonunu geride bıraktı.
Erzurum
Her kış çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir eden Palandöken Kayak Merkezi'nde, kasım ayında başlayan sezon 15 Nisan'da sona erdi.
Sezon boyunca yüzbinlerce turisti ağırlayan merkezde lift geçişi ise tarihinde ilk kez 2 milyon sınırını aştı.
Kuzey kesimlerinde hala 1 metreye yakın karın bulunduğu merkezde sezonun profesyonel dağ kayakçıları için haziran ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Sezonun kapandığı merkezde dağ kayağının yanında adrenalin içerikli, outdoor ve profesyoneller için bazı etkinlikler gerçekleştirilecek.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, merkezde kayak sezonunun kasım ayında başladığını ve 15 Nisan'a kadar devam ettiğini, kar kalınlığının ise oldukça yüksek geçtiğini söyledi.
Ramazanda özellikle iftardan sonra gece kayağı deneyimine kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Bağrıyanık, Palandöken'in bayramda da kayak fırsatıyla Türkiye'de kendini öne çıkardığını belirtti.
Bağrıyanık, güzel ve yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, "Kayakseverler burada birbirinden farklı zorluk derecelerine sahip pistlerde kayak yaparken diğer taraftan da kar üzerinde kayak harici onlarca faaliyetin, adrenalin içerikli faaliyetin tadını çıkardılar. İnsan sapanı, dev sapanı gibi güzel organizasyonlara bu yıl ev sahipliği yaptık." dedi.
"Palandöken tarihinin en kalabalık sezonunu geride bıraktık"
Bağrıyanık, şöyle devam etti:
"Palandöken tarihinin en kalabalık, en fazla misafirin ağırlandığı, en fazla lift geçişlerinin sağlandığı bir kayak sezonunu geride bıraktık. Halihazırda analizlerimiz devam ediyor ama şu an 2 milyonun üzerinde bir geçiş (lift) görünüyor. Bu, Palandöken'de şimdiye kadarki en yüksek geçiş. 15 Mart'tan sonra ramazan ayı dolayısıyla biraz düşüşler meydana geldi ama iftardan sonra hakikaten gece kayağında azımsanmayacak sayıda misafirlerimiz kayak yaptı."
Alınan güvenlik önlemlerinden de bahseden Bağrıyanık, sezon içerisinde herhangi bir güvenlik problemi ile karşılaşılmadığını da söyledi.
"Dağ kayağı halen yapılıyor"
Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti olduğunu hatırlatan Bağrıyanık, önümüzdeki sezon için bu bağlamda da önemli hazırlıkların çalışmalarına başlandığını aktardı.
Palandöken Dağı'nda profesyoneller için sezonun devam ettiğini dile getiren Bağrıyanık, "Kuzey yamaçlarda 1 metrenin üzerinde kayak yapılabilir alanlarımız var. Bu bölgelerde dağ kayağı halen yapılıyor. Dağ kayağını yürüyerek çıkan kayakçılar, patikalardan kayarak iniş gerçekleştiriyor. Ayrıca mayıs ayı içinde Babalar Günü organizasyonumuz olacak. Sezon, haziran başına kadar devam edecek." diye konuştu.
Bağrıyanık, ayrıca yaz döneminde de Palandöken'in mesire alanlarının açılacağını ve çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.