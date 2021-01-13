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Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ile Niğde'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ile Niğde'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Muhammet Fatih Gökmen,Ramazan Kaya,Abdullah Yıldız,Abdullah Özkul   | 13.01.2021
Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ile Niğde'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Kırıkkale

Kırıkkale merkezde Büyük Şehir Parkı'ndaki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, parktaki kafenin üzerine düştü. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kayseri'de dün akşam başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde 3 çatı uçtu, 3 tabela devrildi, ağaçlar yıkıldı.

Kırşehir'de de dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, şehrin bazı yerlerinde enerji nakil hatlarının kopması sonucu küçük çaplı yangınlara neden oldu. Merkeze bağlı Dedeli köyünde balyalar, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste deposunda odunlar yandı. Dinekbağı bölgesinde kavaklık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaman ilçesinde de köpek barınağında çıkan yangına Kaman Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minare, cami yakınındaki İdris Bay'a ait evin bir bölümüne zarar verdi. Valilik, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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