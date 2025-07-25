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Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, makam aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sait Çelik  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Yozgat

Edinilen bilgiye göre, Sarıaslan (53) yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sarıaslan hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

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Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

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