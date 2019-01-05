Kılıçdaroğlu, milletvekili Erol'un annesinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze töreninde yer aldı.

anasayfa > Türkiye 05.01.2019

Kılıçdaroğlu, milletvekili Erol'un annesinin cenaze törenine katıldı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze törenine katıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki törende Erol ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu,TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından bir süre Erol'un tabutunu taşıdı.

Nurten Erol'un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhabir: Esin Işık

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