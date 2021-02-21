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'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve "kesin korunacak hassas alan" edilen Hafik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Muzaffer Akyüz   | 21.02.2021
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA

Sivas

Sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyinde yaklaşık 5 santimetrelik buz tabakası oluştu.

Bazı vatandaşların buzla kaplanan gölün yüzeyinde yürüdüğü görüldü.

Soğuk havanın etkisiyle Kızılırmak çevresindeki ağaçlar da kırağı ile kaplandı.​​​​​

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