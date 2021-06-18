Euro
10.37
Dolar
8.73
BIST 100
1,391.06
Altın
1,772.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
logo
Türkiye

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Murat Kaya   | 18.06.2021
Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Istanbul

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Gonca Batmaz, mahkemenin ön yargılı karar vermemesini istediğini belirtti.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, diğer tutuksuz sanıklardan Mustafa Caymaz'ı, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar'ı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Gonca Batmaz'ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, üç sanık hakkında "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Cemal İbrahim Demirhisar'ın "il dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi
SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı
﻿İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı

Benzer haberler

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili kararın gerekçesi açıklandı

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili kararın gerekçesi açıklandı
Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı