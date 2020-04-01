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Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli yakalandı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 01.04.2020
Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri'de salgın tedbirleri kapsamında olası Kovid-19 vakaları için tahsis edilen Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastanesinde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi. 

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, ağabeyinin ihbarıyla kent merkezinde polis tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

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