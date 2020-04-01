Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli yakalandı.
Kayseri
Kayseri'de salgın tedbirleri kapsamında olası Kovid-19 vakaları için tahsis edilen Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastanesinde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, ağabeyinin ihbarıyla kent merkezinde polis tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.