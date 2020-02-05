Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
122,895.40
Altın
1,555.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Türkiye

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Murat Asil   | 05.02.2020
Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Kayseri

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, evinin yanında bulunan ahırında kazı yapan şüpheli A.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kazıda kullandığı belirlenen delici matkap, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.

Kazıyla ahırının alt kısmını adeta yer altı şehrine çeviren A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin

Benzer haberler

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Yemek borusu gelişmeyen bebek ameliyatla yaşama tutundu

Protez bacakla 'ilk adım' heyecanı yaşayan Buket öğretmen öğrencilerine kavuştu

Meteorolojiden 5 il için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden 5 il için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

'Toprak Dede' lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak

'Toprak Dede' lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak
Erciyes'i yarıyıl tatilinde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti

Erciyes'i yarıyıl tatilinde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti