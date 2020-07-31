Euro
8.24
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,972.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karasu sahilleri bayramın ilk gününde vatandaşların akınına uğradı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilleri doldurdu.

Mehmet Karakaş   | 31.07.2020
Karasu sahilleri bayramın ilk gününde vatandaşların akınına uğradı Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Sarı taneli kumuyla ilgi gören sahillerin bulunduğu 60 bin nüfuslu Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, mavi bayraklı Sahil Park ve 32 Evler plajlarında suyun keyfini çıkardı.

Sakaryalıların yanı sıra tatilini geçirmek için İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'dan da pek çok kişi ilçeyi tercih etti.

Pansiyon ve otellerin doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken, yaşanan hareketlilik kent esnafını da sevindirdi.

Aileleriyle sahillere gelen çocuklar da gün boyu kumda oynayıp denize girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 11 milyonu aştı
Almanya, İspanya’nın 3 bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 155 bini aştı

Benzer haberler

İstanbul'un sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'un sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Karasu sahilleri bayramın ilk gününde vatandaşların akınına uğradı

BBP Genel Başkanı Destici: Türk halkı iyi bir sınav verdi

Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu

Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu
Diyarbakır burma kadayıfında bayram mesaisi

Diyarbakır burma kadayıfında bayram mesaisi
Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti: Bayram taplaması

Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti: Bayram taplaması