Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Kastamonu
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu il geneli ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde yarın akşama kadar güney ve batıdan yer yer saatte 75-90 kilometre hızla esecek.
Kar erimeleri, ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.