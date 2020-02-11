Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,693.40
Altın
1,572.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bilal Kahyaoğlu   | 11.02.2020
Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Kastamonu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu il geneli ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde yarın akşama kadar güney ve batıdan yer yer saatte 75-90 kilometre hızla esecek.

Kar erimeleri, ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Kastamonu'da karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor

Köylüler karla mücadele ekiplerini sevinçle karşılıyor

Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı

Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı
İngiltere'de Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor

İngiltere'de Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor

Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi

Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi