Euro
6.36
Dolar
5.74
BIST 100
108,467.10
Altın
1,470.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen

Kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yerler ve doğal güzellikler, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

Fahrettin Gök   | 03.12.2019
Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Erzurum

Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği Erzurum'da, son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırsa da ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sunuyor. 

Güne kar ve buzlanmayla başlayan kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar işyerlerinin önünü temizledi. Belediye ekipleri, hem iş makineleri hem de görevlilerle kar temizleme çalışması yaptı.

Tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Rabia Hanım Kümbeti, Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Cami ve diğer turistik alanlar, kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü.

AA ekibince drone ile görüntülenen bu alanların yanı sıra Atatürk Üniversitesinin kampüs alanındaki ağaçlar ve bitkiler de kar yağışıyla adeta görsel şölen sundu.

Kar kalınlığı, il merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor

Benzer haberler

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen

Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen

Devlet korumasındaki engelli kadınlar sanat ve sporla hayata tutunuyor

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın aileleri sevindirici haber bekliyor

Kuzeninin karaciğeriyle şifa bulan genç kız üniversiteye devam ediyor

Kuzeninin karaciğeriyle şifa bulan genç kız üniversiteye devam ediyor
Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı