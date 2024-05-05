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Yaşam

Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı.

Ergün Haktanıyan  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

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