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Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şener Toktaş   | 20.01.2020
Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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