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Yaşam

Öğrenci ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde temizlik yaptı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Harun Nacar  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Öğrenci ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde temizlik yaptı Fotoğraf: Harun Nacar/AA

Bitlis

Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 500 öğrenci ve vatandaş katıldı.

"Van Gölü ilçemizin vitrini, sahip çıkalım", "Suyu kirletmek, geleceği kirletmektir", Sahip çık çevreye, umut ol geleceğe" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler ve diğer katılımcılar sahilde çöp topladı.

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Etkinlikte konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, Van Gölü kıyısında başlatılan projeyi sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Doğayla barışık bir ilçe için hep birlikte çalışacaklarını belirten Özçelik, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise 7 noktada öğrenci ve vatandaşlarla temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Dağıtılan 5 bin çöp poşetinin büyük kısmının dolduğunu ifade eden Akbaba, şunları kaydetti:

"Bu hem sevindirici hem de düşündürücü. Van Gölü'ne en uzun sahil şeridi bulunan ilçeyiz. Gölümüz kapalı havza olduğu için kirlenirse kendi kendini temizleyemiyor. Bu nedenle hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz da öğrencilerinin çevre bilincinin gelişmesi açısından etkinliği önemsediklerini bildirerek, "Öğrencilerimizin çevre bilinci kazanması ve bunu ailelerine aktarması Van Gölü için büyük önem taşıyor. Bu tür çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Öğrencilerden Akif Akbaba, "Bugünkü sahil temizliğinde arkadaşlarıma destek olmak istedim. Sahillerimizin temizliği çok önemli." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bedir Berkay Yılmaz, çevrenin temiz tutulması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Toplanan çöpler, araçlarla çöp depolama alanına taşındı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan ve kurum personelleri de katıldı.

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