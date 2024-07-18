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Yaşam

Köyler arasındaki mera davası iki ilçenin sınırını değiştirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Alakır ile Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyleri arasında sınır uyuşmazlığı nedeniyle süren dava sonuçlanınca iki ilçenin sınırı değişti.

Serdar Adıyaman  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Köyler arasındaki mera davası iki ilçenin sınırını değiştirdi Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Ahlat'a bağlı Alakır köyü sakinleri, mera arazilerinin bir kısmının Bulanık'a bağlı Arı köyüne geçtiğini öne sürerek iki yıl önce konuyu mahkemeye taşıdı.

Alakır köyü sakinlerinin avukatı Muhammed Akif Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki köy arasındaki sınır uyuşmazlığı davasının sonuçlanmasıyla Ahlat'ın sınırlarının büyüdüğünü söyledi.

İki yıl önce köylülerin talebiyle dava açtıklarını anlatan Koçak, "Köy sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyeti ve köylülerle beraber keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar verdi. Böylece mahkeme kararı kesinleşti." dedi.

Köy sınırlarının değişmesiyle ilçe sınırlarının da değiştiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla Ahlat sınırları 1270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş'tan almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır köyü gerekse Arı köyü sakinleri, hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karara saygı duydu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis'in sınırları büyüdü. Özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk."

Mahkeme kararının köylüleri sevindirdiğini ifade eden Alakır köyü muhtarı Derih Doğan ise "İki yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Burası için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık. İki yılı aşkın süren davayı kazandık. Bu alanı Ahlat sınırlarına kattık." diye konuştu.

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