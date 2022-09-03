Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,550.10
BTC/USDT
19,817.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST KARADENİZ'de
logo
Yaşam

İranlı doğaseverler bisiklet turu ile Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekiyor

İran'dan gelen 24 kişilik doğasever, bölgenin güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla Van Gölü çevresini bisikletle dolaşıyor.

Servet Taşdemir   | 03.09.2022
İranlı doğaseverler bisiklet turu ile Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekiyor Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından 15-21 Ağustos'ta düzenlenen "4. Van Denizi Bisiklet Festivali"ne katılan 4 İranlı turist, ülkelerine döndükten sonra arkadaşlarının isteği üzerine 24 kişilik grupla tekrar Türkiye'ye geldi.

İran'dan pedal çevirerek sınırdan geçip Van'a ulaşan 24 kişilik grup, Van Gölü turu kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü sahilinde kamp kurdu.

Geceyi ilçede geçiren doğaseverler, daha sonra bisikletleriyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine geçti.

Gruba öncülük eden Mohammed Ali Şahedi, İran'dan Van'a kadar bisikletle geldiklerini ve Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel tarafından karşılandıklarını söyledi.

Amaçlarının arkadaşlıklarını, kardeşliklerini daha ileriye taşımak olduğunu belirten Şahedi, "Denizlerimiz maviydi hep mavi kalsın, çevremiz temiz olsun kirlenmesin, çocuklarımıza en güzel şekliyle kalsın istiyoruz." dedi.

Tura katılan İranlılardan Nazila Şokri ise doğa ile denizlerin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak için Van Gölü çevresini bisikletle dolaştıklarını aktardı.

Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını ifade eden Paria Mousavi de "Bisiklet sürerek geldik. Bizi Van'da ve Tatvan'da çok güzel karşıladılar. Buradaki insanlar sıcak ve çok iyiler. Dostluklar kurduk, iyi kaynaştık. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Biz sizlerle kardeşiz. Buralar çok güzel." diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel de tur esnasında yaşadıklarını ve gördüklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını söyledi.

Özel, "Bugün turun 3'üncü günü ve hedef 5 günde Van Gölü'nün etrafını dolaşmak. Biz de elimizden geldiğince bölgemizi tanıtmak istiyoruz. Doğa ve çevremizin güzelliğine, temizliğine dikkat çekmek için aralıklarla etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
TFF'ye yapılan saldırının detayları ve ilk ifadeler ortaya çıktı
3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Ağustosta 90 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İranlı doğaseverler bisiklet turu ile Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekiyor

İranlı doğaseverler bisiklet turu ile Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekiyor

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Anadolu'nun kadınları kıyafetleriyle Malazgirt Zaferi etkinliklerini renklendirdi

Anadolu'nun kadınları kıyafetleriyle Malazgirt Zaferi etkinliklerini renklendirdi
Okçular Vakfı, Malazgirt ve Büyük Taarruz ruhunu Türk gençliği ile buluşturuyor

Okçular Vakfı, Malazgirt ve Büyük Taarruz ruhunu Türk gençliği ile buluşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet