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Yaşam

İlkbaharla uyanan doğa Yıldız Dağları’nı renklendirdi

Trakya'nın Karadeniz kıyısında, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Yıldız Dağları'nın etekleri, ilkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarına büründü.

Özgün Tiran  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
İlkbaharla uyanan doğa Yıldız Dağları’nı renklendirdi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Kırklareli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde havaların ısınmasıyla doğa yeniden hayat buldu.

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Ormanlık alanlarda beyaz, mor ve sarı renklerde açan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik katarken, doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

İlkbaharla birlikte doğanın yeniden canlandığını dile getiren Şen, "Yıldız Dağları, eşsiz doğasıyla yılın her döneminde ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle bu dönemde yeşilin farklı tonları ve açan çiçeklerle adeta bir tabloyu andırıyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

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